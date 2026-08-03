Anadolu Efes, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda mevcut faaliyet alanlarının yanı sıra farklı kategorilerde de değer yaratmayı sürdürüyor. Şirket, Tariş Alkol A.Ş'nin yüzde 60 hissesinin devralınmasına ilişkin süreci tamamladı.

İZMİR (İGFA) - Avrupa'nın ilk 5, dünyanın ise ilk 10 bira şirketi arasında yer alan Anadolu Efes, büyümesini yalnızca mevcut faaliyet alanlarıyla sınırlamayan yaklaşımı doğrultusunda farklı kategorilerde de değer yaratmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, şirketin yüzde 50,1 oranında iştirak ettiği AE Mercan Distile İçecekler Pazarlama A.Ş. aracılığıyla, S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin iştiraki Tariş Üzüm Alkollü Alkolsüz İçecekler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 60'ını temsil eden payların devralınmasına ilişkin süreç tamamlandı.

2 Nisan 2026 tarihinde kamuoyuyla duyurulan işlem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön izninin alınması ve sözleşmede öngörülen diğer ön koşulların yerine getirilmesinin ardından, yaklaşık 25,4 milyon ABD doları bedelle sonuçlandı.