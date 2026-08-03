Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı Temmuz 2026 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre, üretici fiyatları aylık yüzde 1,52, yıllık bazda ise yüzde 27,83 arttı. Yıllık bazda en yüksek artış madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Yİ-ÜFE, Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 1,52, yılın başına göre yüzde 17,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,54 artış gösterdi.

Sanayinin 4 ana sektöründe yıllık bazda en yüksek artış yüzde 41,81 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gerçekleşti. İmalat sanayisinde üretici fiyatları yüzde 28,96, su temininde yüzde 28,85, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 11,69 arttı.

Ana sanayi gruplarında yıllık bazda dayanıksız tüketim malları yüzde 32,46 ile en yüksek artışı gösterirken, ara mallarında yüzde 26,79, enerjide yüzde 26,62, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,57 ve sermaye mallarında yüzde 21,28 artış kaydedildi.

Aylık bazda ise üretici fiyatları imalat sanayisinde yüzde 1,06 artarken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,65, su temininde yüzde 1,49 artış gerçekleşti. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise fiyatlar yüzde 4,22 geriledi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, enerjide yüzde 4,83 ile en yüksek artış görülürken, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,33, sermaye mallarında yüzde 1,09, ara mallarında yüzde 0,81 ve dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,40 artış kaydedildi.