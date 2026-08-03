Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin kararlı ve bütüncül politikalarla enflasyonla mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek, kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü reformların devam edeceğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde, Temmuz ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1,78, yıllık ise yüzde 31,75 olarak gerçekleştiğini belirterek, temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 16,82 seviyesine gerilediğini ifade eden Yılmaz, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü kaydetti.

Temmuz ayında aylık enflasyondaki artışın geçici etkenlerden kaynaklandığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmaların petrol fiyatlarını yükselttiğini, bunun yanı sıra yönetilen ve yönlendirilen fiyat ayarlamalarının da aylık enflasyon üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, işlenmiş gıda enflasyonunda yavaşlama görülmesine rağmen taze meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın gıda grubunda yıllık enflasyonu yükselttiğini ifade etti. Enerji tarafında ise mayıs ve haziran aylarında gerileyen yurt içi enerji fiyatlarının, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle temmuz ayında akaryakıt ve elektrik fiyatları öncülüğünde yeniden yükseldiğini belirtti.

Temel mal grubunda giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki sezon indirimlerinin etkisiyle aylık ve yıllık bazda gerileme yaşandığını aktaran Yılmaz, hizmet enflasyonundaki aylık artışta ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetleri fiyatlarının etkili olduğunu, buna karşın hizmet enflasyonunun yıllık bazda yatay seyrettiğini ve kira enflasyonunun düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini vurgulayan Yılmaz, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde bu etkileri sınırlandırmaya yönelik tedbirlerin uygulanmaya devam ettiğini ifade etti.

Üretici ve reel sektöre yönelik desteklerin süreceğini belirten Yılmaz, artan girdi ve finansman maliyetlerinin üretim ile fiyatlar üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla uygun finansman imkanlarının sürdürüldüğünü, üretim kapasitesinin korunması ve arz sürekliliğinin sağlanmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üretim kapasitesini artıran, gıda ve enerji arz güvenliğini güçlendiren, konut ve lojistik maliyetlerini azaltan yapısal adımlar sayesinde ekonominin dış şoklara karşı direncini koruduğunu belirterek, vatandaşların alım gücünü artırmak ve sürdürülebilir refahı sağlamak amacıyla fiyat istikrarını önceleyen ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.