Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Mart 2025’te ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, repo ihalelerine yeniden başlama kararı aldı.

TCMB tarafından yapılan basın açıklamasına göre, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda likidite koşullarının yakından izleneceği ve likidite yönetimi araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

Banka, kararın kamuoyuyla paylaşıldığını ifade ederek, likidite yönetimine yönelik adımların ekonomik istikrarı desteklemeyi amaçladığını vurguladı.