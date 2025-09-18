Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 11 Eylül 2025 tarihli toplantısı özetini yayımladı. Kurul PPK Özeti'nde; politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürüldüğünü, enflasyon ve küresel risklerin izlendiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - TCMB Para Politikası Kurulu, 11 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantının özetini yayımladı.

PPK toplantı özetinde, küresel büyümenin 2025’te yüzde 1,9, 2026’da yüzde 2,3 artacağı öngörülürken, ticaret politikalarındaki belirsizlik ve jeopolitik riskler büyümeyi tehdit ettiğine dikkati çekilirken, özette öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

Enerji emtia fiyatları düşerken, enerji dışı emtia fiyatları artıyor. Gelişmekte olan ülkelere portföy girişleri devam etse de küresel belirsizlikler risk oluşturuyor.

Türkiye Ekonomisi ve Finansal Koşullar: Ağustos’ta tüketici enflasyonu yüzde 2,04 artarak yıllık yüzde 32,95’e geriledi; gıda ve hizmet fiyatları baskı oluşturuyor. TL mevduat faizleri yüzde 50,1’e, ticari kredi faizleri yüzde 50,2’ye düştü; ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 65,7’ye yükseldi.

TCMB rezervleri 5 Eylül itibarıyla 180,1 milyar USD’ye ulaşırken, Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 267 baz puana geriledi. İkinci çeyrekte GSYH yıllık yüzde 4,8, çeyreklik yüzde 1,6 büyüdü; hizmetler sektörü büyümeyi sürükledi, ancak nihai yurt içi talep zayıf kaldı. Temmuz’da perakende satışlar aylık yüzde 0,2 azalırken, sanayi üretimi yüzde 1,8 geriledi.

Cari açık Haziran’da 18,9 milyar USD’ye yükseldi; seyahat gelirleri 58,1 milyar USD oldu.

Para Politikası ve Önlemler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK, dezenflasyon için sıkı para politikasını sürdürüleceğini, enflasyon görünümü ara hedeflerden saparsa da sıkılaşma uygulanacağını belirtirken, önlemler noktasında "Makroihtiyati çerçevede KKM işlemleri durduruldu, KOBİ tanımındaki mali sınır 1 milyar TL’ye yükseltildi. Eylül’de kira ve gıda fiyatlarının enflasyonu artıracağı öngörülürken, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,9’a, 2026 beklentisi yüzde 20,8’e yükseldi" ifadeleri yer aldı.

