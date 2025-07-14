Türkiye Kürek Federasyonu’nun Meriç Nehri’nde düzenlediği Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi. 25 kulüp ve 400’e yakın sporcu kıyasıya mücadele etti.Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Balkanların boğazı olarak bilinen Meriç Nehri’nde düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları sona erdi. Yarışlarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular, kupa için mücadele verdi.

400 SPORCU 25 KULÜPTEN KATILDI

Bin ve 2 bin metrelik parkurda yapılan yarışlara 25 kulüpten 400’e yakın sporcu katılım gösterdi. Meriç Nehri’ni renklendiren yarışlarda kıyasıya mücadele yaşandı.

VALİ VEKİLİ SIDKI ZEHİN’DEN MADALYALAR

Yarışların son gününü geçtiğimiz Pazar günü takip eden Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Zehin, genç sporcuları başarılarından ötürü tebrik etti.