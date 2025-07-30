Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, bilim ve çevre eğitimini toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla sınırlarını genişletiyor.MERSİN (İGFA) - Mercan Bilim Merkezi İlçe İlçe Dolaşıp Bilim Meraklılarına Ulaşıyor “Gökyüzü Hepimizin, Bilim Her Yerde” sloganıyla yola çıkan Mercan Bilim Merkezi, bilimsel farkındalığı artırmak ve çevre bilincini yaygınlaştırmak hedefiyle mobil etkinliklerini başlattı. Bu kapsamda merkezin ilk durağı Çamlıyayla ilçesi oldu.

Gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve güneş gözlemi etkinlikleri, 7’den 70’e her yaştan katılımcının yoğun ilgisini gördü. Çocuklar, gençler ve yetişkinler hem eğlendi hem de öğrendi. Katılımcılar, Mercan Bilim Merkezi hocaları eşliğinde doğayla iç içe bir ortamda bilimi deneyimleme fırsatı bulurken, etkinlik sonunda duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Mercan Bilim Merkezi, bilim ve çevre temelli etkinliklerle her hafta Cuma günleri Mersin’in farklı ilçelerinde konuk olmaya devam edecek.

EZİCİ: “MERCAN BİLİM MERKEZİ OLARAK, BİZE ULAŞAMAYAN KESİMLERE ULAŞMAK İÇİN BU YOLA ÇIKTIK”

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, ‘Gökyüzü Hepimizin, Bilim Her Yerde’ sloganıyla başlattıkları etkinlikler kapsamında ilk duraklarının Çamlıyayla olduğunu dile getirerek, “Mercan Bilim Merkezi olarak, bize ulaşamayan kesimlere ulaşmak için bu yola çıktık. Buraya çeşitli atölyelerle ve güneş gözlemimizle geldik. 7’den 77’ye herkes ilgi gösterdi ve biz bu durumdan oldukça mutluyuz. Mercan Bilim Merkezi olarak aslında kırsaldaki çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize ulaşmak ve Mercan Bilim Merkezi’ni tanıtmak adına buradayız. Bundan sonra her Cuma farklı bir ilçede Mercan'ı tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.