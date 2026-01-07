Konya'da Meram Belediyesi'nin DOSD Meram projesi kapsamında, down sendromlu bireyler için mesleki ve sosyal beceriler kazandıran sertifikalı komi eğitimlerinin ikinci dönemi başlıyor. Başvurular 16 Ocak'a kadar sürecek.

KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek sosyal projelerinden biri olan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram), down sendromlu bireylerin iş hayatına katılımını destekleyen sertifikalı komi eğitimlerinin ikinci dönemini başlatıyor.

Programa 16 yaş ve üzeri down sendromlu bireyler katılabilecek. Üç ay sürecek eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek ve programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika takdim edilecek.

Eğitimler kapsamında kursiyerler, servis düzeni, masa hazırlığı, müşteri ilişkileri ve ekip çalışması gibi mesleki ve sosyal beceriler kazanacak. Program, sadece meslek kazandırmakla kalmayıp, özel bireylerin özgüvenini artıran ve toplumsal hayata katılımlarını güçlendiren bir sosyal dönüşüm projesi olarak öne çıkıyor.

DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, programın önemine dikkat çekerek, 'Özel bireylerimizin sosyal hayatın içinde yer alması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi bizim en büyük önceliklerimizden biridir. Sertifikalı komi eğitimleri, onların edindikleri becerileri iş hayatına taşıyarak istihdamda kalıcı bir yer edinmelerini sağlıyor. Onların başarısı, hepimizin ortak gururudur' dedi.