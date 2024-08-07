Manisa’nın Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesinde yaşayan 53 yaşındaki Osman Sandıkçı ortaokul yıllarından beri Kaligrafi sanatı ile ilgileniyor. MANİSA (İGFA) - İlk yıllarda yazdığı yazıların Kaligrafi sanatı olduğunu bilmemesine rağmen yazılar yazıp kendini geliştiren, yıllar sonra Kaligrafi sanatı olduğunu öğrenen Osman Sandıkçı şimdilerde ise son 12 yıldır profesyonel olarak Kaligrafi, ayrıca 10 yıldır ise Naht sanatını icra ediyor. Yaklaşık 40 yıldır Kaligrafi sanatını içinde olan Osman Sandıkçı ömrü yettiğince Kaligrafi ve Naht sanatını gelecek nesillere aktarmak için çalışacağını söyledi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan orta okul yıllarında güzel yazı dersinde etkilenen Kaligrafi sanatına merak saran ve amatör olarak yıllarca Kaligrafi sanatını sürdüren Osman Sandıkçı aldığı eğitimlerle son 12 yıldır profesyonel olarak Kaligrafi sanatını 10 yıldır ise Naht sanatını sürdürüyor. Sanatçı Osman Sandıkçı aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut olmayan kültürel miras taşıyıcı sanatçı kimlik kart sahibi ve hayatını Naht sanatı ve Kaligrafi sanatına adamış bir kişi olarak biliniyor.

İLK ZAMANLAR KENDİ ÇABALARIM İLE YAPMAYA ÇALIŞTIM

Kaligrafi ve Naht sanatını sürdüren Osman Sandıkçı ” Kaligrafi sanatına orta okul yıllarında 40 yıl önce merak sardım. İlk yıllarda yazdığım yazıların Kaligrafi sanatı olduğunu bilmiyordum. Yıllar sonra öğrendim. Kendi imkanların ile 28 yıl Kaligrafi sanatını öğrendim ve sürdürdüm . Bu süreçte gerekli eğitimlerimi aldım son 12 yıl ise profesyonel olarak Kaligrafi sanatını yapıyorum. Toplamda 40 yıldır bu sanatın içerisindeyim. Son 4 yıldır ise Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticilik yapıyorum. Bu güne kadar Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinde Kaligrafi ve Naht sanatı üzerine açtığım kurslarda 50’ye yakın öğrenci katıldı. Şuan da eğitim verebilecek seviyede kursiyerlerim var ” dedi.

ATIL DURUMDA OLAN AHŞAPLARI NAHT SANATINDA KULLANIYORUM

Osman Sandıkçı bir arkadaşının sayesinde Naht sanatı ile tanıştığını Naht sanatını ise 10 yıldır devam ettirdiğini söyledi. Sanatçı Osman Sandıkçı “Naht sanatında malzemeleri genelde atıl durumda olan ahşapları kullanıyorum. Atıl durumda olan ahşaplar bir sanat eseri haline getiriyorum. Böylelikle çevre kirliliğinin önüne geçmiş oluyorum. Aynı zamanda doğadaki yeşil ağaçların kesilmesinin önüne geçmiş oluyorum. Kaligrafi ve Naht sanatına Manisalılar yoğun ilgi gösteriyor. Yaptığım eserleri inceliyorlar. Eserler ile ilgili sorular soruyorlar” dedi.

KALİGRAFİ VE NAHT SANATI BENİM İÇİN BİR TERAPİ

Sanatçı Osman Sandıkçı Kaligrafi ve naht sanatının kendisi için önemli olduğuna vurgu yaptı. Osman Sandıkçı “Kaligrafi ve Naht sanatı benim için bir Terapi. Ben yazı yazarken testere ile keserken her şeyi unutuyorum. Sadece elde edeceğim eserin sonununu düşünüyorum. Kaligrafiden sıkıldığım zaman Naht sanatı geçiyorum. Naht sanatından sıkıldığımda ise Kaligrafi sanatına geçiyorum. Bir kişi bir şey yapmasını istiyorsa yetenekli olmasına gerek yok, istemesi yeterli. Kurslarımız her yaşa göre var. Kurslarımıza katılmak isteyenler Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Ömrün yettiği sürece Kaligrafi ve Naht sanatını sürdüreceğim. Gelecek nesillere aktarmak için çalışacağım”ifadelerini kullandı.