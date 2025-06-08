İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’de 7 mahalleyi kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturan 209 kilometrelik içme suyu hattı projesini 620 milyon liralık yatırımla tamamladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’de yıllardır süregelen içme suyu sorununa 620 milyon liralık yatırımla son verdi. 7 mahallede tamamlanan 209 kilometrelik içme suyu hattı ile vatandaşlar kesintisiz ve kaliteli suya kavuştu. Proje, şebeke kayıplarını en aza indirerek altyapıyı güçlendirdi.

Seyrek Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Osman Şengül, eski hatlar nedeniyle yaşanan su kesintileri ve basınç sorunlarının ortadan kalktığını belirterek, “Depo patlakları ve arızalar tarih oldu. Kaçaklar önlendi, yeni hatlar hızla tamamlandı. İZSU’ya ve Başkan Cemil Tugay’a teşekkür ediyoruz,” dedi.

İZSU’nun 22 Nisan’da Başkan Dr. Cemil Tugay tarafından tanıtılan projesi kapsamında, Emiralem, Türkelli, Doğa, Yanık ve Haykıran mahallelerinde 109 kilometrelik, Seyrek ve Villakent mahallelerinde ise 100 kilometrelik içme suyu hattı döşendi. Ayrıca, bu mahallelerde 160 bin metrekare parke kaplama yapıldı. Menemen genelinde altyapıyı güçlendirmek için 40 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı da inşa edildi.