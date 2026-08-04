İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, iş insanlarından 'sokak hakkı' adı altında haraç istedikleri, para vermeyenlerin iş yerlerini kurşunlayıp yağmaladıkları ve bazı kişileri öldürmeye teşebbüs ettikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen organize suç soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma', 'mala zarar verme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında teknik takip ve kamera görüntüleri incelemeleri gerçekleştirildi.

Soruşturmada elde edilen delillere göre şüphelilerin, İstanbul genelinde iş insanlarını yabancı GSM hatları üzerinden arayıp mesaj göndererek 'sokak hakkı' adı altında para talep ettikleri, ödeme yapmayı kabul etmeyen kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları, yakmaya çalıştıkları, yağmaladıkları ve bazı iş insanlarını öldürmeye teşebbüs ettikleri iddia edildi. Başsavcılık, şüphelilerin bu yöntemlerle gerçekleştirildiği değerlendirilen 16 ayrı olaya karıştıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında, 5'i ceza infaz kurumunda bulunan toplam 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 31 şüphelinin yakalanması amacıyla 4 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.