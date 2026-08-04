Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte ekspertiz raporlarıyla düşük bedelli taşınmazları yüksek değerli göstererek yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte ekspertiz raporları düzenlenerek yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği ve muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlandığı iddiasıyla operasyon başlatıldı.

Soruşturmada, ülkeye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liralık kaynağın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli yakalanırken, 7 şirkete kayyum atanarak el konuldu. Ayrıca 1.045 gayrimenkul, Bodrum'da bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabına da el konuldu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği; Başsavcılıklarımız ile kahraman Polis Teşkilatımızın güçlü koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz.: — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 4, 2026

Bakan Gürlek, usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazandığı belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmaların da başlatıldığını açıkladı. Operasyonda görev alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik eden Bakan Gürlek, 'Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır.' ifadelerini kullandı.