Memur-Sen, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla oluşturulan 'Özgürlük ve SUMUD Filosu'na katılacak temsilcilerini dualarla İspanya'ya uğurladı. Filonun ilk durağı Barcelona olacak.

ANKARA (İGFA) - Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla uluslararası sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan 'Özgürlük ve SUMUD Filosu' için Türkiye'den anlamlı bir uğurlama gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Merkezi önünde düzenlenen törende, filoda yer alacak sendika temsilcileri dualarla yolcu edildi.

Törene filo yolcularının aileleri de katılırken, yapılan açıklamada bu yolculuğun 'adaletin, vicdanın ve insanlık onurunun sesi olma kararlılığının bir göstergesi' olduğu vurgulandı.

Filoya Türkiye'den katılan isimler arasında Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, Memur-Sen Ankara İl Başkanı Nevzat Öylek, Memur-Sen Kocaeli İl Başkanı Şahin Yaşlık, Memur-Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir, Memur-Sen Bingöl İl Başkanı Yunus Kava, Eğitim-Bir-Sen Afyon 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Arslan, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Mahmut Akay ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Kahta eski İlçe Temsilcisi Nevzat Güzel yer aldı.

— Memur-Sen (@MemurSenKonf) April 6, 2026

Heyetin, Barcelona üzerinden gemiyle Filistin'e doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada, söz konusu yolculuğun Gazze halkına umut olmasının temenni edildiği ifade edilerek, 'Bu kutlu yürüyüşün selametle tamamlanmasını diliyoruz' denildi.