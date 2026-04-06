İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 404 şüphelinin yakalandığını, yüzlerce ruhsatsız silahın ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 404 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah da ele geçirildi.

396 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.



Buna göre; 204 adet ruhsatsız av tüfeği, 163 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 396 silaha el konuldu.

Açıklamada, ruhsatsız silah ticaretinin vatandaşların güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekilerek, bu tür suçlarla mücadelenin ülke genelinde aralıksız sürdürüleceği vurgulanırken, İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan jandarma birimleri, ilgili daire başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıklarını tebrik etti.