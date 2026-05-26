Türkiye genelinde bugün parçalı bulutlu, birçok bölgede ise aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji; Rize ve Artvin kıyı ilçelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağını, doğu kesimlerde sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında kalacağını öngördü.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Mayıs Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında olacak hava sıcaklığı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporunda yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.