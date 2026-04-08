Türkiye genelinde 5G farkındalığı oluşturmak ve müşterilerini 5G'ye hazırlamak amacıyla Vodafone'nin yola çıkardığı Memnunbüs'ler yaklaşık 50 bin kilometre yol kat ederek turunu tamamladı.

İSTANBUL (İGFA) -Memnunbüs'leri 60 bini aşkın kişi ziyaret etti. Memnunbüs'lerde 40 günlük seyahat boyunca 11 bin hediye kuponu dağıtıldı. Sunulan indirim fırsatları ve sürpriz hediyelerle toplam 20 milyon TL'lik fayda sağlandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör olduklarını belirterek, 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 922 ilçede aynı anda 5G'yi hizmete sunduklarını, 5G'ye hazırlanırken en önemli konulardan birinin altyapı yanı sıra müşterilerimizi de 5G'ye hazırlamak olduğunu söyledi.

Memnunbüs'lerde bulunan bilgilendirme masalarında ziyaretçilere 5G nedir, 5G'ye hazır olmak için neler yapılmalı gibi konularda bilgi verilirken, şirketin yeni tarife teklifleri ve Vodafone FLEX çatısı altında sunulan 5G telefon faydaları tanıtıldı.

Memnunbüs'lerde 5G uyumlu telefonlarda Vodafone FLEX indirim kodu, seçili 5G uyumlu telefonlarda 5 bin TL indirim, Vodafone tarifelerinde indirim, Vodafone Pay faydası, voleybol kadın milli takım forması, tüm şehirlerde geçerli yemek indirim çeki faydası gibi farklı indirim fırsatları ve hediyeler sunuldu.