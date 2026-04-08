İSTANBUL (İGFA) - İş arayanlarla işverenleri buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi, Kariyer Fuarları 2026 yılında da devam ediyor. İş arayanlarla işverenleri doğrudan bir araya getiren Kariyer Fuarı ile bölgedeki iş arayan vatandaşların özel sektör firmalarıyla buluşması sağlanacak, istihdama erişim kolaylaştırılarak yerel iş gücüne yeni fırsatlar sunulacak.

Bahçelievler İlçe Kariyer Fuarı, 9 Nisan 2026 Perşembe günü Şirinevler Mahallesi Muhtarlık Parkı'nda düzenlenecek.

Şimdiye dek yaklaşık 290 bin kişinin istihdamını sağlayan Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), İstanbul'un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 34 ofis ve 2 mobil istihdam aracı ile iş arayan İstanbulluların işsizlik sorununa çözüm üretmeye devam ediyor.

İstanbul'u karış karış gezen Bölgesel İstihdam Ofisleri'nin Bahçelievler Kariyer Fuarı'na, özel sektörde faaliyet gösteren 20 farklı firma katılacak. 40'a yakın pozisyon için toplamda 150'ye yakın iş gücü talebi iş arayanlarla buluşacak.