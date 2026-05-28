Anlara Keçiören Belediyesi tarafından kurban kesim alanı olarak belirlenen noktalarda kapsamlı temizlik çalışması yürütüldü. Ekipler, kesim işlemlerinin ardından alanları tazyikli su ve deterjanla yıkayarak dezenfekte etti. Yapılan çalışmalarla hem çevre temizliği sağlandı hem de vatandaşların sağlığını korumaya yönelik önlem alındı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören genelinde belirlenen kesim noktalarında sabahın erken saatlerinden itibaren görev yapan temizlik ekipleri, oluşabilecek kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için yoğun mesai harcadı. Temizlik çalışmalarında dezenfektan ürünler kullanılırken kesim alanları kısa sürede yeniden vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi.

Temizlik çalışmalarının ardından sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama çalışması da gerçekleştirildi. Bayram süresince görevli ekipler, halk sağlığının korunması ve çevrenin temiz tutulması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürürken yürütülen çalışmalar vatandaşlardan da tam not aldı.