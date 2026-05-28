Ağrı Timur Medya Genel Yayın Yönetmeni OGC Yöneticisi Hikmet Timur'un özel haberine göre, Ağrı merkezde bulunan Meydan Camii'nin üst katındaki şadırvanda muslukların zaman içinde sökülmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

AĞRI (İGFA) - Ağrı merkezde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Meydan Camii'nde üst katta yer alan açık hava şadırvanındaki muslukların zamanla sökülmesi, cami cemaati ve çevre esnafının gündemine oturdu. İddiaya göre vatandaşların ücretsiz şekilde abdest aldığı alanda muslukların bir anda değil, süreç içinde kademeli olarak eksilmesi ve sonunda şadırvanın kullanılamaz hale gelmesi tepkilere yol açtı. Buna karşılık alt katta bulunan ücretli WC bölümünde suyun akmaya devam etmesi, vatandaşların 'Ücretsiz şadırvan neden sahipsiz bırakıldı?' sorusunu gündeme taşıdı.

VATANDAŞLAR ÜCRETSİZ ŞADIRVANIN YENİDEN AÇILMASINI İSTİYOR

Cami cemaatinden bazı vatandaşlar, namaz öncesinde sadece abdest almak istediklerini ancak üst kattaki şadırvanın kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle alt kattaki tuvalet bölümüne yönelmek zorunda kaldıklarını belirterek durumdan rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Vatandaşlar, 'Bizim tuvalet ihtiyacımız yok. Sadece temiz bir şekilde abdest alıp camiye girmek istiyoruz. Üst kattaki şadırvanda muslukların sökülmesi bizi mağdur ediyor. Abdest temizliktir, bu alanın yeniden düzenlenmesini istiyoruz' sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Bölge esnafı da Meydan Camii gibi kentin merkezi noktalarından birinde yer alan şadırvanın bakımsız ve kullanılamaz halde kalmasının Ağrı'ya yakışmadığını belirtti. Vatandaşlar, özellikle namaz vakitlerinde yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Ağrı İl Müftülüğü ve ilgili kurumların konuyu incelemesini, eksik muslukların yeniden takılmasını ve ücretsiz abdest alanının tekrar hizmete açılmasını talep ediyor.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Ağrı'nın en işlek noktalarından birinde bulunan Meydan Camii'nde yaşanan bu durum, kamuya açık ibadet alanlarının bakımı ve vatandaşın temel ihtiyaçlara erişimi açısından önem taşıyor. Şadırvanın neden bu hale geldiği, muslukların kim ya da kimler tarafından söküldüğü ve alanın yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda yetkili kurumların açıklama yapması bekleniyor.

Vatandaşlar, konunun yalnızca birkaç musluk meselesi olmadığını, camiye gelen insanların ibadet öncesi temiz ve ücretsiz şekilde abdest alabilme hakkıyla ilgili olduğunu belirterek çözüm çağrısında bulundu. Meydan Camii'nin üst katındaki şadırvanın yeniden kullanılır hale getirilmesi, hem cami cemaati hem de kent merkezini kullanan vatandaşlar açısından önemli bir ihtiyaç olarak görülüyor.