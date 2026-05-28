ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Hayvan Pazarı'nda vatandaşlara hijyenik, düzenli ve güvenli kesim hizmeti sundu. Bayram sabahının erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan alanda, kesimler veteriner hekimlerin gözetiminde ve dini kurallara uygun şekilde gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl ilk kez hizmete alınan küçükbaş kesim alanı bu yıl da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sistematik şekilde sürdürülen çalışmalar sayesinde vatandaşlar kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirirken, alanda temizlik ve hijyen kurallarına da büyük önem verildi.

Hayvan Pazarı'nda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdür Vekili Seçil Günege, kesimlerin sorunsuz şekilde devam ettiğini belirterek vatandaşların bayramını kutladı. Günege, 'Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini dini vecibelere uygun, hijyenik şartlarda ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi için ekiplerimizle birlikte görev başındayız. Tüm kesimler veteriner hekim kontrolünde yapılıyor. Hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz.' dedi.