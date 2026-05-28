ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurban Bayramı nedeniyle kentin tarihi ve ticari merkezlerinden Odunpazarı'nda esnafla bir araya geldi.

Bayram hareketliliği yaşanan bölgede dükkânları tek tek gezen Başkan Ünlüce, esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların bayramını kutladı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde esnafın taleplerini de dinleyen Ünlüce, yerel ticaretin kent için önemine dikkat çekti.

Ünlüce, 'Odunpazarı'nda esnafımızla hem bayramlaştık hem de sıcak sohbetlerde bir araya geldik. Tüm esnafımıza hayırlı işler diliyor, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.' ifadelerini kullanarak tüm Eskişehirlilerin bayramını kutladı.