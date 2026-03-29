Arnavutköy Giresunlular Derneği tarafından organize edilen Hamsi Festivali yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 10.000 kişinin katıldığı varsayılan festivalde 5 ton hamsi değitilirken vatandaşlar kemençe horon ile Karadeniz kültürünü doyasıya yaşadı. Arnavutköy Belediyesi’nin katkılarıyla organize edilen festival, Şehir Parkı’nda gerçekleştirildi. Festival alanında kurulan stantlar yoğun ilgi görürken, kemençe eşliğinde horon ve karşılama oynayan vatandaşlar Karadeniz kültürünü doyasıya yaşadı.

Etkinliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Dernek Başkanı Ahmet Karasakal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri festival alanını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, Arnavutköy’de kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Candaroğlu "Büyüklerimizin güzel bir sözü vardır. Gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. İşte bugün burada hepsi de bizler için aslında bir bahane. Asıl olan birlik beraberliğimiz. Birbirimize duyduğumuz güven, muhabbet ve kardeşliğimizdir. İnşallah bu güzel ortamda dostluğumuzu, kardeşliğimizi, dayanışmamızı hep birlikte daha da güçlendireceğiz. Biz bu tür etkinlikleri dili, beraberliği, dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı hep birlikte pek birleştirdiğine inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir yere gelmek kolaydır. Ama gönül birliği kurmak emek ister. İşte bugün burada gördüğümüz manzara işte o emeğin en güzel karşılığı" diye konuştu.

Arnavutköy’de düzenlenen festival, vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlanırken, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

“Bu Buluşmalar Örnek Teşkil Ediyor”

İstanbul Giresun Dernekleri Federasyonu Başkanı Aydın Çırak ise konuşmasında, bu tür organizasyonların hemşehriler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, “Bu güzel organizasyonların yapılması, hemşehrilerimizin bir araya gelmesi çok güzel bir örnek teşkil ediyor” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çırak, “Bu anlamlı buluşmada bizleri bir araya getiren başta Dernek Başkanımız Ahmet Karasakal olmak üzere, katkı sunan herkese ve bu imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu’na hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hamsi Bahane, Asıl Olan Birliğimiz”

Arnavutköy Giresunlular Dernek Başkanı Ahmet Karasakal da festivalin birlik ve beraberlik açısından önemli bir buluşma olduğuna dikkat çekerek, “Bugün burada sadece bir festival için değil, bir hasreti gidermek ve büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirmek için bir aradayız. Hamsi bahane, asıl olan bizim sarsılmaz birliğimizdir” dedi.

Karasakal, Arnavutköy ile Giresun arasındaki gönül bağını vurgulayarak, “Arnavutköy bizim evimiz, Giresun ise sevdamızdır. Bu iki değeri aynı sofrada buluşturmaktan büyük onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanatçılar Sahne Aldı, Horon Halkaları Büyüdü

Festival kapsamında sahne alan sanatçılar Hayati Daştan, Ramazan Kuzu ve Efe Kara Güzel, sevilen eserleriyle alandaki coşkuyu artırdı. Karadeniz ezgileri eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, festival boyunca renkli görüntüler oluşturdu.

Arnavutköy’de gün boyu süren festivalde vatandaşlar, hamsi ikramı eşliğinde Karadeniz müziğiyle buluştu, horonlarla coşkuya ortak oldu. Etkinlik, komşuluk ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer buldu.