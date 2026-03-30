Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin '2026 Eskişehir Yılı' etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen 'Arabasız Pazar' uygulaması bu ay da kentin farklı noktalarında yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Soğuk havaya rağmen Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, kent merkezinde alışılmış araç seslerinin yerini sohbetler ve çocukların neşesi aldı. Vatandaşlar yürüyerek, bisiklet sürerek ve komşularıyla selamlaşarak kamusal alanları yeniden keşfetmenin keyfini yaşadı.

Özellikle çocukların özgürce oyun oynayabildiği alanlara dönüşen sokaklar, renkli ve samimi görüntülere sahne oldu. Aileler güvenli bir ortamda vakit geçirirken, sokak müzisyenleri ve çeşitli etkinlikler güne ayrı bir canlılık kattı.

Bir günlüğüne de olsa araçların değil, insanın ve yaşamın merkezde olduğu bu özel deneyim, kent kültürünün paylaşım ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

'Arabasız Pazar' uygulamasıyla bireysel araç kullanımının azaltılması, karbon ayak izinin düşürülmesi ve hava ile gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda toplu taşıma ve alternatif ulaşım yöntemlerinin teşvik edilmesi, kamusal alanların daha aktif ve sosyal yaşam alanlarına dönüşmesi amaçlanıyor.

Etkinlik kapsamında trafiğe kapatılan noktalarda belediye ekipleri tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramı da yapıldı. Soğuk havada yapılan ikram, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Uygulama süresince alternatif ulaşım güzergâhları planlanırken, acil durumlar, engelli bireylerin ulaşımı ve zorunlu hizmetlerin aksamaması için belediye ekipleri sahada aktif görev aldı.

Eskişehir'de büyük ilgi gören 'Arabasız Pazar' etkinliği, her ayın son Pazar günü düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam edecek.