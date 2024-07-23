Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü fiyat etiketi ve terazi muayenesi denetimlerine Hürriyet Kapalı Pazar Yeri’nde devam etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kapalı pazar yeri denetimleri hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her alanda çalışmalar yapıyoruz. Bilhassa vatandaşlarımızın hem keyifle alışveriş yapılabilmeleri hem de sosyalleşebilmeleri için ilçeye yeni pazar yerleri kazandırıyor; bakım ve onarıma ihtiyacı olan pazar yerlerimize de gereken ihtimamı veriyoruz. Vatandaşımızın güvenle ve huzurla alışveriş yapmaları için pazar yerlerimizde denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettiriyoruz. Melikgazi’mizin huzur ve güvenliği için rutin denetimlerimiz titizlikle sürüyor. Ekiplerimiz "Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca fiyat etiketi kontrolü, terazi muayenesi, rakamların anlaşılır ve okunabilir olması gibi konularda kontrol sağladılar. Olabilecek sorunların önüne geçebilmek adına pazar yerlerindeki denetimlerimize belirli aralıklarla devam edeceğiz. Hem esnafımızı hem de vatandaşımızı mağdur etmemek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.