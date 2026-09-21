Watsons Türkiye'nin gençlerle kurduğu güçlü bağı pekiştiren Watsons Gençlik Festivali, bu yıl beşinci kez müzik ve eğlence tutkunlarını bir araya getirdi. Festivalde Hande Yener, Dolu Kadehi Ters Tut ve Tuana sahne aldı.

İSTANBUL (İGFA) - KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen Watsons Gençlik Festivali'nde müzik ve eğlence, keyifli sahne performanslarıyla buluştu. Hande Yener, Dolu Kadehi Ters Tut ve Tuana, festival sahnesinde müzikseverlerle bir araya gelerek sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirdi.

Festivalin en dikkat çeken sahne performanslarından birini Hande Yener gerçekleştirdi. 8 dansçının eşlik ettiği sahne şovuyla izleyicilere görsel bir şölen sunan sanatçı, sevilen şarkılarını festival katılımcılarıyla birlikte seslendirdi. Sahnesine gençleri de davet eden Yener, gençlerle sohbet ettikten sonra 'Bir Bela' şarkısını onlarla birlikte söyledi.

Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuvarıyla dinleyicileri duygudan duyguya sürüklerken, sahnesine M Lisa'yı da konuk etti. İkili, yakın zamanda yayınlanan 'Vişne' şarkısını sahnede ilk kez birlikte seslendirerek festival alanında coşku dolu anlara imza attı.

Şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tuana da güçlü vokal yorumuyla festival sahnesinde yer aldı. Sahne performansları, gençlerin müziğin ve eğlencenin tadını çıkardığı anlara eşlik ederken, Watsons Gençlik Festivali'nin beşinci yılında da festival atmosferinin önemli bir parçası oldu.