Etkileyici sesi ve güçlü sahne enerjisiyle adından söz ettiren Melek Mosso, Jolly Joker Adana'da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattıADANA (İGFA) - Melek Mosso, Adana'da verdiği konserde albüm müjdesi verdi.

Sahneye siyah mini elbisesiyle çıkan Mosso, şıklığı ve zarafetiyle dikkatleri üzerine toplarken, konser boyunca sergilediği müzik ve dans performansıyla da izleyicilerden tam not aldı.

Şıklığıyla göz kamaştıran sanatçı hem müziği hem de stiliyle sahnede adeta parıldadı.

Konser boyunca müziğin ritmine kendini kaptırarak coşkulu bir dans performansı sergileyen Melek Mosso, enerjisiyle dinleyicilerini mest etti. Seyircilerle sık sık etkileşim kuran sanatçı, içten ve samimi tavırlarıyla da büyük beğeni topladı. Mosso, seyircilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Bir hayranının albüm beklentisini dile getirmesi üzerine, Mosso tamamen kendi söz ve müziklerinden oluşacak bir albüm üzerinde çalıştığını açıkladı. "Bu sefer kimsenin istediğini yapmayacağım, çok da kuralları takmayan bir albüm olacak" diyerek müzikseverleri heyecanlandırdı. Sanatçı, hem müziği hem de açıklamalarıyla geceye damga vurdu.