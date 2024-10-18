Türkiye’nin en prestijli modellik yarışmalarından biri olan Model Of Models Modellik Yarışması’nın Bursa elemeleri, 2 Kasım’da Osman Akar Ajans tarafından gerçekleştirilecek. Türkiye genelinden yapılan başvuruların titizlikle değerlendirilmesinin ardından, bölgesel elemeler İstanbul, İzmir ve Bursa’da aynı gün yapılacak.

ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yarışmanın büyük finali ise 12 Kasım’da İstanbul Sultan Sanric’da gerçekleşecek.

Gecenin organizasyonunu organizatör Deniz Şaman üstlenecek ve birçok ünlü simanın katılımıyla unutulmaz bir atmosfer oluşturulacak.

Model Of Models, görkemli gecesiyle modellik dünyasına damgasını vurmayı hedefliyor.

Katılımcıların heyecanla beklediği bu yarışma, Türkiye’nin yeni model yüzlerini keşfetmek için büyük bir fırsat sunuyor.