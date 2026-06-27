9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan Emir Ersoy ve orkestrası, Latin ve caz müziğini harmanlayarak dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Balat Atatürk Ormanı'nı dolduran müzikseverler, geceye alkış ve danslarla eşlik etti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Nilüfer Caz Festivali'nin üçüncü gününde etkinlik alanı Balat Atatürk Ormanı'na taşındı. Gecede, 'Cuban Classics by Emir Ersoy' ile Latin ve caz müziği aynı sahnede buluştu. Konseri izlemeye gelen çok sayıda müziksever, açık havada keyifli bir akşam geçirdi.

Konseri izleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Mahmut Demiröz ile Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri de yer aldı. Gecede Latin müziğinin klasikleşmiş eserlerinin yanı sıra Türk müziğinin sevilen parçalarını da özgün aranjmanlarıyla yorumlayan Emir Ersoy ve orkestrası, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Alanı dolduran vatandaşlar, hareketli ritimlerle dans ederek ve alkışlarla müziğe ortak oldu.

'HERKESİN GURURLA 'NİLÜFERLİYİM' DİYEBİLECEĞİ BİR KENT'

Konser sonunda sanatçılara teşekkür etmek üzere sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'i herkesin kendini ait hissettiği ve gururla 'Nilüferliyim' diyebileceği bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

'Bizim 'Herkesin Sesi, Hepimizin Nilüfer'i' diyerek yola çıktığımız bir yaklaşımımız var. Herkese hitap eden, herkesin kendini ait hissettiği bir Nilüfer yaratmak istiyoruz. Dışarıdan bakında 'Caz müziğin buralarda seyircisi olur mu?' diye düşünenler olabilir ama görüyoruz ki sanatın her rengi burada karşılık buluyor. Her zaman böyle bir arada, böyle bir dayanışma içindeyiz.'

Piyanist ve aranjör Emir Ersoy da Nilüfer'de sahne almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, 'Denizaşırı ülkelerin, çok uzak diyarların müziklerini yapıyoruz. Bu ezgileri burada bizlerle ve dinleyicilerle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Şadi Özdemir, gecenin anısına Emir Ersoy'a çiçek verdi.

9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı'nda devam edecek. Biletleri ücretsiz olan konserlerde 27 Haziran Cumartesi günü Musa Eroğlu ve Yediveren Orkestrası, festivalin son gününde ise Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi sahne alacak. Her iki konser de saat 21.00'da başlayacak.