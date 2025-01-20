Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Mektebim Koleji’nin yeni kampüsünün açılışı gerçekleştirildi. Lansman töreninde açıklamalarda bulunan Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, “Bizler teknolojinin nimetleri ile eğitimin gereklerini bir araya getirmeliyiz. Mektebim’de bunu getirdik, güçlü bir şekilde de getirmeye devam edeceğiz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 2011 yılında kurulan Mektebim Kolejleri, günümüzde Türkiye’de 50 kampüste, 20 bin üzerinde öğrenciyle ve İngiltere ile Özbekistan’da 2 okulda faaliyet gösteriyor. Atatürk’ün kurduğu Millet Mekteplerinden adını alan Mektebim, son olarak kampüs ağına Sakarya’yı ekledi. Adapazarı ilçesi Ozanlar Mahallesi Profesör Doktor Sebahattin Zaim Bulvarı’nda açılan yeni okulun konferans salonunda lansman gerçekleştirildi. Lansmana; Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, Mektebim Koleji Sakarya Kampüsü Kurucusu Prof. Dr. Murat Tosun, kolej yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: igf