Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) tarafından lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için “Sınav Kaygısı ve Motivasyon Semineri” düzenlendi. Seminere, öğrencilerin yanı sıra velileri de büyük ilgi gösterdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kurs, seminer ve etkinliklerle geleceğin daha umut dolu bireylerinin yetişmesine katkıda bulunmayı sürdürüyor. MABEM tarafından düzenlenen “Sınav Kaygısı ve Motivasyon” seminerleri de öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı bir sınav süreci geçirmelerine olanak tanırken onlara geleceğe daha umutla bakabilme imkânı sunuyor. Kültür Merkezi Lale Salonu’nda MABEM Rehber Öğretmeni Cem Durak tarafından verilen seminere öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen’in de katıldığı semineri, öğrencilerin yanı sıra veliler de yakından takip etti.

Rehber Öğretmen Cem Durak; sınav kaygısıyla başa çıkma, odaklanmayı artırma ve motivasyonu yüksek tutma gibi konularda gençlere bilgiler verdi. Durak, sınav hazırlık sürecinde doğru planlama ve psikolojik dayanıklılığın önemine de dikkat çekti.