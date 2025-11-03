Araştırma kapsamında görüşülen 1.000 Meksikalı yetişkinin dörtte üçünden fazlası en az bir dolandırıcılık girişimiyle karşılaştığını belirtiyor. Verilere göre Meksika'da kişi başına yılda ortalama 86 dolandırıcılık girişimi gerçekleşiyor; bu da her dört günde bir dolandırıcılık vakası anlamına geliyor.

ACCESS Newswire / LAHEY, HOLLANDA (İGFA) - Ayrıca, Meksikalı yetişkinlerin neredeyse %60'ı son bir yıl içinde bir dolandırıcılığa maruz kaldığını ifade ediyor; dolandırılan her kişi ortalama 1,8 kez dolandırılmış durumda.

YAYGIN FİNANSAL KAYIPLAR

Meksika'da en sık rastlanan dolandırıcılık türleri:

Alışveriş dolandırıcılıkları (%55)

Yatırım dolandırıcılıkları (%48)

Beklenmedik para vaadi dolandırıcılıkları (%47)

Bazı kişiler e-posta yoluyla para kaybederken, bazıları kaçırılma tehdidi içeren dolandırıcılık mesajları aldığını belirtti. Ayrıca Meksikalı yetişkinlerin üçte birinden fazlası, son bir yılda maddi kayba uğradığını söylüyor. Dolandırıcıların en yaygın kullandığı ödeme yöntemleri:

Havale veya banka transferi (%55)

Banka kartı ödemesi (%21)

Dolandırılanların üçte ikisi olayı ödeme sağlayıcısına bildirdi, ancak bildirilen vakaların yarısında hiçbir para geri alınamadı.

BİLDİRİME YÖNELİK GÜVENSİZLİK

Dolandırıcılık girişimleri Meksika'da oldukça sık görülüyor:

Her 10 kişiden 1'i haftada birden fazla kez dolandırıcılık girişimiyle karşılaşıyor.

Son 12 ay içinde dolandırıcılığa maruz kalanların yarısından fazlası bunu en az bir kez bildirdi.

Fakat bildirilen dolandırıcılıklarla ilgili sonuçlar zayıf:

Bildirenlerin %37'si hiçbir işlem yapılmadığını söylüyor.

%15'i ise sonucun ne olduğunu bilmediğini belirtiyor.

Hiç bildirim yapmayanların nedenleri:

%50'si 'Kime bildireceğimi bilmiyorum'

%35'i 'Bir şey değişmeyecek, bir işlem yapılmaz' diye düşünüyor.

ARTAN DİKKAT VE ÖNLEM ARAYIŞI

Meksikalı yetişkinlerin %97'si, bir teklifin gerçek mi yoksa dolandırıcılık mı olduğunu anlamak için en az bir kontrol adımı uyguladığını belirtiyor. En yaygın yöntem: Diğer sitelerde yorum incelemek (%36) — bu yöntemin dolandırıcılıkları engellemede en etkili yöntem olduğu belirtiliyor.

HESAP VERİLEBİLİRLİK ÇAĞRISI YÜKSELİYOR

Meksikalı yetişkinlerin %33'ü, dolandırıcılara uygulanması gereken en önemli yaptırımın 'mağdura tam para iadesi' olması gerektiğini düşünüyor. Öte yandan %19'u, 6 ila 10 yıl ve üzeri hapis cezası gibi daha ağır yaptırımları destekliyor. Dolandırıcılık vakaları Meksika'da finansal kayıplara, duygusal strese ve daha güçlü koruma önlemleri ile daha sert yaptırım taleplerine yol açmaya devam ediyor.

GASA Meksika Direktörü Sissi de la Peña şöyle konuştu: 'Bu bulgular, hem sorunun boyutunu hem de Meksika halkının dayanıklılığını gösteriyor. Yetişkinlerin çoğu her birkaç günde bir dolandırıcılık girişimiyle karşılaşmasına rağmen, bilgileri doğrulamak ve kendini korumak için aktif adımlar atıyor. Şimdi kurumların, düzenleyicilerin ve şirketlerin de aynı hassasiyetle hareket edip, Meksika'yı çevrim içi olarak daha güvenli bir yer haline getirme zamanı geldi.' şeklinde konuştu.

Rapor ile ile ilgili detaylara ve daha geniş bültene aşağıdakı linklerden ulasabilirsiniz. Ayrıca WEB Seminerine katılım için linki tıklayınız.

KAYNAK: Global Anti-Scam Alliance