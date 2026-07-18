Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Gösterileri'ni yaz boyunca Ankara Kalesi ve Ulus Meydanı'nda Başkentlilerle buluşturacak.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Gösterileri, Ankara Kalesi ve Ulus Meydanı'nda ziyaretçilerle buluşuyor.

Tarihin ve musikinin buluştuğu etkinliklerde, yüzyıllardır süregelen mehter geleneği Ankara Kalesi'nin tarihi atmosferinde ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayan gösteriler, yerli ve yabancı ziyaretçilere de Ankara'nın tarihi dokusu içerisinde geleneksel Türk müziğini deneyimleme fırsatı sunuyor.

YAZ BOYUNCA HER SALI SAAT 13.30'DA

Yaz dönemi boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirilecek mehteran gösterileri, 21-28 Temmuz, 4-11-18-25 Ağustos ve 1-8-15 Eylül 2026 tarihlerinde saat 13.30'da Ankara Kalesi'nde izlenebilecek.

ABB'nin yaz boyunca ücretsiz olarak gerçekleştireceği mehteran gösterileri, Ulus Meydanı'nda ise 16 Temmuz'da başladı. Ulus Meydanı'ndaki gösteriler 17 Eylül tarihine kadar her Perşembe saat 13.30'da ziyaretçilerle buluşacak.