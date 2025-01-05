Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in beraberinde Kuvvet Komutanları ile katıldığı Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü’nde, bölgede görev yapan Kahraman Mehmetçikler de yer aldı.ANKARA (İGFA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yürüyüş için katılımcılar, toplanma alanında bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekâtı'nın 110’uncu Yıl Dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Şehitleri Anma Yürüyüşü’ne katıldı.

Kars’taki yürüyüşte Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

Bakan Güler, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarihte ve toplumsal hafızada derin izler bırakan ve bir o kadar da hüzünlü destana vesile olan harekatta şehit olanları rahmet, minnet ve şükranla yad etti.