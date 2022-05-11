UYGAD'tan, İsrail'in gazatecilere saldırısına tepki

Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği (UYGAD) yayınladığı mesajda; İsrail askerlerinin salmdırısı sırasında başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Gazeteci Şirin Ebu Akile rahmet diledi. UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel "Dünya'da savaş değil barış istiyoruz" dedi.

Şirin Ebu Akile’nin 15 yıldır İsrafil ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar üzerinde çalıştığı belirtilen açıklamada, “İsrail askerlerini üzerinde Basın / Press yazmasına rağmen, bir gazeteciye saldırısını şiddetle kınıyor, meslektaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel'iy yaptığı açıklamamın tamamı şöyle:

Dünya’da gazeteciler terör örgütleri ve savaş alanlarında devletlerin hedefi haline geldi. Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Şirin Ebu Akile, Al Jazeera'nın Arapça haber servisinde tanınan bir gazeteciydi ve 15 yıldır İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar üzerinde çalışıyordu. İsrail askerlerini üzerinde Basın / Press yazmasına rağmen bir gazeteciye saldırısını şiddetle kınıyor, meslektaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Kamu Diplomasi Birimi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerinin 2000 yılından bu yana 55 Filistinli gazeteciyi öldürdüğünü, 16 Filistinli gazeteciyi de hapiste tuttuğunu belirtti.

Gazeteciler Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta da hedef oldu. Savaş başladığından bu yana 21 meslektaşımız yaşamını yitirdi.

Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği (UYGAD) olarak; Dünya’yı bilgilendirmek için savaş alanlarında zor şartlarda çalışan meslektaşlarımızın bilinçli olarak hedef alınıp canlarına kıyılmasını nefretle kınıyoruz.

Dünyada savaşlara son verilsin, İnsanlar İnsan gibi barış içinde yaşasın. Bizler de savaş haberleri yerine gelecek ile ilgili yaşam haberleri üzerinde çalışalım… Tüm meslektaşlarımıza sevgi ve saygıyla sağlıklı günler….

Mevlüt Yüksel / UYGAD Başkanı"