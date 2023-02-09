UYGAD Depremzedelere yardım için harekete geçti

Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği (UYGAD) deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım kampanyası başlattı. UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel deprem bölgelerinden birine, özellikle başka Kahramanmaraş Türkoğlu ile Osmaniye’ye gıda yardımı yapmak istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da olmak üzere 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Türkiye asrın deprem felaketinin acısını yaşarken, bölgeye yardımlarda toplumun her kesiminden devam ediyor. Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği’de deprem bölgesine yardım için harekete geçti. Üyelerine ve belirli kesimlere yardım duyurusunda bulunan UYGAD’a kısa sürede önemli yardım bağışı yapıldığı görüldü. Gıda yardımı için program yapan UYGAD’ın kampanyasına kısa sürede bağışlar geldi. Bir günde yaklaşık 50 bin TL bağış yapılan UYGAD Yönetim Kurulu duyurusunda şu ifadeleri kullandı;

“UYGAD olarak deprem bölgelerinden birine, özellikle Kahramanmaraş Türkoğlu ile Osmaniye’ye başta gıda yardımı yapmak istiyoruz.

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesine Kayseri’den kamyon gidebiliyormuş.

Bizler de UYGAD olarak, erzak ve yiyecek ile içecek için kamyonu ayarlayalım, gönderelim.

Değerli arkadaşlar, herkes etrafından yardım sever ve varlıklı

işadamlarıyla görüşsün. Yardımları Gökhan Alperen Bayrak arkadaşımız sorumluluğun da toplamak istiyoruz.

Değerli arkadaşlar, ayrıca ortaya çıkan kan ihtiyacı nedeni ile, siz değerli arkadaşlarımızın kan verme konusunda ki hassasiyetinizi biliyorum.

Haydi değerli arkadaşlar, elimizden geleni yapalım. En içten selam ve saygılarımızla…

UYGAD Yönetim Kurulu “