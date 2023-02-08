İktidar enkaz altında kaldı; Yeniçağ'ın manşeti
Yeniçağ gazetesi deprem bölgesinde yaşanan olumsuzluklarla ligili derlediği haberleri sürmanşet yaparak ' İktidar enkaz altında kaldı' başlığını kullandı.
Yeniçağ gazetesindeki habere göre; Deprem sonrası depremzedelerin barınma ve kurtarılmasına yönelik çalışmaları yetersiz kalan iktidarın beceriksizliği enkazdan daha çok insanın canlı olarak çıkarılması umutlarını yok ediyor.urtarın bizi" çığlıklarının yükseldiği deprem bölgelerinde iktidar sınıfta kaldı. Çadırlar, battaniyeler depremden 30 saat sonra ancak bölgeye gönderilebildi. Enkazdan kurtarma çalışmalarında eleman ve ekipman eksikliği, yetersizlik, depremzedeye gıda, yiyecek desteğinde gecikmeler isyan ettirdi.
Deprem bölgesine sahra hastanesi bile kurulamazken, bugüne kadar depremlerde öncü kuvvet olan askerlerin sınırlı sayıda tutulması, gece görüşü olan, her araziye hava şartları ne olursa olsun inebilen helikopterlerin ortalıkta gözükmemesi felaketin boyutunu daha da artırdı
CENAZELER HASTANE BAHÇESİNDE
Adeta kaderine terk edilen bazı bölgelerde vatandaşlar kendi imkânlarıyla enkaz altındaki insanları çıkartmaya çalıştı. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da hayatını kaybeden vatandaşlar hastane bahçesinde bekletilirken, hastalara çadırlarda sedye üzerinde müdahale ediliyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016