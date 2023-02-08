İktidar enkaz altında kaldı; Yeniçağ'ın manşeti

Yeniçağ gazetesindeki habere göre; Deprem sonrası depremzedelerin barınma ve kurtarılmasına yönelik çalışmaları yetersiz kalan iktidarın beceriksizliği enkazdan daha çok insanın canlı olarak çıkarılması umutlarını yok ediyor.urtarın bizi" çığlıklarının yükseldiği deprem bölgelerinde iktidar sınıfta kaldı. Çadırlar, battaniyeler depremden 30 saat sonra ancak bölgeye gönderilebildi. Enkazdan kurtarma çalışmalarında eleman ve ekipman eksikliği, yetersizlik, depremzedeye gıda, yiyecek desteğinde gecikmeler isyan ettirdi.

Deprem bölgesine sahra hastanesi bile kurulamazken, bugüne kadar depremlerde öncü kuvvet olan askerlerin sınırlı sayıda tutulması, gece görüşü olan, her araziye hava şartları ne olursa olsun inebilen helikopterlerin ortalıkta gözükmemesi felaketin boyutunu daha da artırdı

CENAZELER HASTANE BAHÇESİNDE

Adeta kaderine terk edilen bazı bölgelerde vatandaşlar kendi imkânlarıyla enkaz altındaki insanları çıkartmaya çalıştı. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da hayatını kaybeden vatandaşlar hastane bahçesinde bekletilirken, hastalara çadırlarda sedye üzerinde müdahale ediliyor.