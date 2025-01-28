Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 22 üyeden oluşacak komisyon daha sonra belirlenecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından otelde çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresinin 3 ay olacağı ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği karar altına alındı.

Komisyonun üyeleri daha sonra belirleneceği bildirildi.

TBMM'de Araştırma Komisyonu'nun kurulmasının kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşimi 29 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.