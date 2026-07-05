Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirdiği 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleriyle eğitim yılı boyunca 150 binden fazla çevre ve sürdürülebilirlik faaliyeti düzenlendi. Etkinliklere 25,8 milyondan fazla öğrenci katıldı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca Türkiye genelinde yürüttüğü 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleriyle çevre ve sürdürülebilirlik konusunda kapsamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'Köklerden Geleceğe' vizyonu doğrultusunda uygulanan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim yılının açılışında dile getirdiği 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' yaklaşımıyla başlatıldı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen uygulama yazısı doğrultusunda etkinlikler ülke genelindeki okullarda eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

Program kapsamında okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam, iklim değişikliği, sıfır atık, su verimliliği ve ekolojik tarım gibi başlıklarda 150 binden fazla etkinlik gerçekleştirildi.

MEB verilerine göre etkinliklere yıl boyunca 25 milyon 825 bin 717 öğrenci, 1 milyon 794 bin 14 öğretmen, 3 milyon 894 bin 95 veli ve 577 bin 802 okul personeli katıldı.

HER AY FARKLI ÇEVRE TEMASI İŞLENDİ

10 aylık tematik takvim doğrultusunda eğitim yılı boyunca her ay farklı bir çevre konusu ele alındı. Eylül ayında fidan dikimiyle başlayan etkinliklerde; ekim ayında afet farkındalığı, kasımda ormanlar, aralıkta tasarruf, ocakta iklim değişikliği, şubatta sürdürülebilirlik, martta su verimliliği, nisanda sıfır atık, mayısta ekolojik tarım ve biyoçeşitlilik, haziranda ise çevre temalı etkinlikler düzenlendi. Yıl sonunda gerçekleştirilen 'Yeşil Vatan: ÇevreFest'26' organizasyonlarında ise öğrencilerin hazırladığı projeler ve çalışmalar 81 ilde sergilendi.

Millî Eğitim Bakanlığı, programla öğrencilerin çevre okuryazarlığını artırmayı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmayı ve okul-aile-toplum iş birliğiyle çevre duyarlılığını yaygınlaştırmayı hedeflediğini bildirdi.