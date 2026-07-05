Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sporcu başarılarından eğitim kurslarına, sağlık projelerinden bağımlılıkla mücadele çalışmalarına kadar birçok alanda haftayı dolu dolu bir hizmet programıyla tamamladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, spor, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam alanlarında yürüttüğü projelerle haftayı yoğun bir gündemle tamamladı.

Spor alanında Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı. Cuma Elibiş Türkiye ikincisi olurken, gençler kategorisinde mücadele eden bir sporcu Türkiye üçüncüsü oldu. Belediye sporcusu WFM Beren Kalyoncu, 2026 Dünya Satranç Olimpiyatı için milli takıma seçilirken, judocu Yağmur Derin Çelik de Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Sağlık ve sosyal projeler kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle Engelsiz Yaşam Merkezi'nde serebral palsi üzerine bilimsel bir program düzenledi. Bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştirilerek vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Eğitim alanında GASMEK kurslarında YKS ve LGS hazırlık programları için kayıt süreci sürerken, öğrencilere deneme sınavları, rehberlik ve çalışma imkânları sunuluyor.

Ayrıca Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen antrenörlük kursuna ev sahipliği yapan belediye, Vadi Park'ta gerçekleştirilen 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' etkinliğiyle de vatandaşları spor ve sağlıklı yaşamla buluşturdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü projelerle hem sporcu yetiştirmeyi hem de toplum sağlığı ve eğitimine katkı sunmayı sürdürüyor.