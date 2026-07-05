ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi personelinin mali mevzuata ilişkin bilgi ve farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim programı Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Tahir Tekin tarafından verilen eğitimde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun temel esasları detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara kamu mali yönetim sisteminin işleyişi, mali disiplinin sağlanması ve kaynakların doğru kullanımı konusunda kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu. Belediye hizmetlerinin daha planlı, şeffaf ve verimli yürütülmesine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilen program yoğun ilgi gördü.

Eğitim kapsamında bütçe harcama süreci, bütçe ödeneklerinin kullanımı, harcama sürecinde görev alan aktörlerin sorumlulukları ve ön mali kontrol uygulamaları üzerinde duruldu.

Kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde mali yönetimin önemine dikkat çekilen programda, katılımcıların konuya ilişkin soruları da yanıtlandı.