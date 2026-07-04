Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için kapsamlı bir program hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve sosyal etkinlikleri bir araya getiriyor. Öğrenciler, hem eğlenip hem de yeni bilgiler edinebilecekleri program kapsamında çeşitli sosyal aktivitelerle dolu bir yaz tatili geçirme fırsatı bulacak.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kurs merkezleri, öğrencilerin yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli geçirmesi için, eğitim desteğini tatil döneminde de sürdürüyor. 29 Haziran-14 Ağustos tarihleri arasında 'Yaz Atölyeleri' programı kapsamında branş öğretmenleri tarafından hazırlanan atölye programlarında; ders anlatımları, deneyler, eğitici etkinlikler, geçmiş dönem konu tekrarları ve yeni eğitim yılına hazırlık amacıyla temel alıştırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kurum bazlı hazırlanan haftalık atölye ve etkinlik planlamaları sayesinde öğrenciler öğrenme süreçlerinden kopmadan yeni döneme daha donanımlı hazırlanıyor.

Büyükşehir eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ediyor

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için 21 kurs merkezinde; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler atölyeleri düzenlenirken, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 11 kurs merkezinde Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe atölyeleri gerçekleştiriliyor. Eğitimi yılın her döneminde destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz aylarını hem öğrenerek hem de sosyal yönden gelişerek geçirmelerine katkı sunarken, veliler de çocuklarının nitelikli ve güvenli bir ortamda geleceğe hazırlanmasının memnuniyetini yaşıyor. Büyükşehir, her öğrencinin eğitim yolculuğunda yanında olmaya ve fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu yaz tatiline bilim dolu etkinlikler damga vuracak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini çocuklar ve gençler için keşif, deneyim ve üretimle dolu bir döneme dönüştürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde başlayacak yaz dönemi programlarıyla öğrenciler, yaz aylarını hem keyifli hem de kendilerini geliştirerek değerlendirme fırsatı bulacak.

6 Temmuz'da başlayacak yaz dönemi programları, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca haftada 2 gün olmak üzere 2 haftalık periyotlar halinde gerçekleştirilecek. Yaz boyunca 4 ayrı dönem halinde planlanan programlarda, farklı yaş gruplarına uygun içeriklerle, çocukların bilimsel meraklarını artıracak ve üretken yönlerini destekleyecek çalışmalar yer alacak. Program kapsamında Temel Bilimler Kampı, İklim, Çevre ve İnovasyon Kampı, Deniz Bilimleri Kampı, Astronomi ve Uzay Bilimleri Kampı, Robotik Kodlama Kursu, Minik Mucitler Kodlama Kursu ile Ebeveyn Katılımlı Atölyeler düzenlenecek. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik hazırlanan içerikler sayesinde katılımcılar, farklı bilim dallarını uygulamalı etkinliklerle keşfetme imkânı bulacak.

Yaz döneminin dikkat çeken organizasyonlarından biri olan 3. MERCAN Gece Gözlem Etkinliği ise 12 Ağustos'ta Perseid (Perse) Meteor Yağmuru'na özel olarak, Darısekisi Örnek Yörük Köyü'nde gerçekleştirilecek. Katılımcılar gökyüzünü teleskoplarla inceleme ve meteor yağmurunu gözlemleme deneyimi yaşayacak. Bunun yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca her cuma dezavantajlı bölgelerde 'Gökyüzü Hepimizin, Bilim Her Yerde' programı kapsamında, Güneş Gözlem Etkinlikleri ve MERCAN Gezici Atölyeleri ile çocukları ve aileleri bilimle buluşturmayı sürdürecek. Detaylı bilgi ile randevu ise 0 531 992 60 15 ve 0 531 992 79 80 numaralı telefon üzerinden alınabiliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kentin her noktasına ulaşan bu etkinlikleriyle çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçirirken, yeni deneyimler kazanıyor ve bilime olan ilgileri daha da güçleniyor.

Okumak için en iyi zaman yaz tatili:

Büyükşehir, 'Okumak için en iyi zaman tatil' sloganıyla, yaz tatilinde de öğrencilerin eğitimine destek olmayı sürdürüyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren okuma salonları ve kütüphaneler, tatil boyunca da kapılarını öğrencilere açık tutarak, ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlere sessiz ve konforlu çalışma ortamı sunuyor. Kentin farklı ilçelerinde hizmet veren okuma salonları ve kütüphaneler sayesinde öğrenciler, yaşadıkları bölgeye yakın noktalarda güvenli ve verimli çalışma imkânı buluyor.

Akdeniz'de yer alan 'Merkez Kütüphane', 'Hal Mahallesi Okuma Salonu', 'Huzurkent Okuma Salonu' ve 'Ada Okuma Salonu' öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Tarsus'ta ise 'Ötüken Vadi Park Okuma Salonu', 'Kleopatra Okuma Salonu' ve 'Bilgi Okuma Salonu' öğrencilere ders çalışma ve okuma alışkanlıklarını sürdürme fırsatı sunuyor. Toroslar'daki 'Halkkent Okuma Salonu', Mezitli'deki 'Adres Okuma Salonu' ve Yenişehir'de bulunan 'Güvenevler Okuma Salonu' ile 'Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonu' da yaz dönemi boyunca hizmet vermeyi sürdürüyor. 'Anamur, Gülnar, Bozyazı ve Silifke Okuma Salonları' ile de bu ilçelerdeki öğrencilerin bilgiye ve kitaplara erişimini kolaylaştıran Büyükşehir; yaz tatilini yalnızca dinlenme dönemi olarak değil, aynı zamanda okuma alışkanlığının güçlendirildiği ve akademik gelişimin desteklendiği verimli bir süreç olarak değerlendirmek isteyen tüm öğrencileri, okuma salonları ve kütüphanelerinden yararlanmaya davet ediyor.