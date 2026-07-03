Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında yapay zekâdan akıllı tarıma, çevre teknolojilerinden dış ticarete kadar uzanan 9 yeni programda toplam 350 öğrenci kabul edecek.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun 2030 vizyonu doğrultusunda eğitim programlarını genişleterek 2026-2027 akademik yılında 9 yeni programa öğrenci alacak. Üniversite bünyesinde açılacak programlarla öğrencilerin teknoloji, sürdürülebilirlik, tarım, çevre, turizm ve uluslararası ticaret gibi alanlarda geleceğin iş gücü ihtiyaçlarına uygun biçimde yetiştirilmesi hedefleniyor.

TOPLAM 350 ÖĞRENCİ İÇİN KONTENJAN AYRILDI

Yeni dönemde Akıllı Sera Teknolojileri Programına 20, Yapay Zekâ Operatörlüğü Programına 30, Büyük Veri Analistliği Programına 30, Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi Programına 30 öğrenci alınacak. Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği ile Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği programlarının her biri için 40'ar kişilik kontenjan ayrıldı.

İslami İlimler Programının Arapça eğitim verecek bölümüne 100, Dış Ticaret Programına 30 ve Turizm Animasyonu Programına 30 öğrenci kabul edilecek. Böylece yeni açılan programların toplam kontenjanı 350'ye ulaşacak.

TEKNOLOJİ VE BÖLGESEL KALKINMA ODAĞI

Açılacak programların, öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş gücü piyasasında daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sunması amaçlanıyor. Özellikle yapay zekâ, büyük veri, akıllı tarım ve çevresel risk yönetimi alanlarındaki eğitimlerin, Ağrı ve çevresinin tarımsal ve ekonomik gelişimine de katkı sağlaması bekleniyor.

Arapça İslami İlimler Programının ise üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerini desteklemesi, yabancı öğrenci sayısını artırması ve AİÇÜ'nün akademik görünürlüğüne katkı sunması öngörülüyor.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, yeni programların üniversitenin bilim ve teknoloji odaklı gelişim stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, 'Öğrencilerimizi yalnızca bugünün değil, geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz. Yapay zekâ, büyük veri, akıllı tarım ve çevresel risk yönetimi gibi stratejik alanlarda yetişecek nitelikli insan kaynağı, ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Üniversitemiz, yenilikçi eğitim anlayışıyla çağın ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edecektir' ifadelerini kullandı.