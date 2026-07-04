Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşildere Mahallesi'nde çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel yönden desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği Zeytinköy Gençlik Destek ve Dayanıklılık Merkezi (ZEYDAM) projesi kapsamında ilk temas etkinliği gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenene etkinlik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Teneffüs Park ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleşti. Yaklaşık üç saat süren etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca eğlenceli egzersizler, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli oyunlar düzenlendi.

Çocukların güvenli sosyal ortamlarda bir araya gelmesini amaçlayan etkinlik, ZEYDAM'ın sahadaki ilk uygulamalarından biri olarak hayata geçirildi. Proje kapsamında çocukların spor, sanat, eğitim ve sosyal etkinliklerle desteklenmesine yönelik çalışmalar devam edecek. Ailelerle yürütülecek görüşmeler ve sosyal destek programlarıyla da çocukların gelişimlerinin çok yönlü olarak desteklenmesi hedefleniyor.