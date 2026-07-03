'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında düzenlenen edebî ve görsel yarışmalarda dereceye giren Ağrılı öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA)- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde yürütülen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında düzenlenen edebî ve görsel yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen törende ödüller, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından öğrencilere takdim edildi.

ÖĞRENCİLER BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYİ ESERLERİNE YANSITTI

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yarışmalarda çocukların ve gençlerin sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığına karşı bilinç kazanmaları amaçlandı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler, bağımlılığın zararlarını ve sağlıklı yaşamın önemini hazırladıkları edebî ve görsel eserlerle anlattı.

Ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Şube Müdürü Abdullah Abi, Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, bağımlılıkla mücadelede çocukların ve gençlerin erken yaşlardan itibaren bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Öğrencilerin yarışmalara gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Müdür Kökrek, 'Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe hazırlanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu tür çalışmalar, öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklara karşı daha bilinçli hareket etmelerine yardımcı oluyor.' dedi.

Kökrek, konuşmasının ardından edebî ve görsel eser kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödüllerini vererek başarılarından dolayı tebrik etti.