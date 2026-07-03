Gebze Teknik Üniversitesi ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile eğitimde ortak bir dönem başlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Gebze İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, bölgedeki eğitim süreçlerini zenginleştirmek ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir protokole imza attı.

Protokol GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Gebze İlçe Millî Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz tarafından imzalanarak resmiyete döküldü. Protokol ile Gebze İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimleri desteklenecek.

Öğrenciler ve öğretmenler, bilimsel faaliyetler kapsamında GTÜ'nün laboratuvar, kütüphane ve araştırma merkezleri gibi akademik altyapısından faydalanabilecek.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla üniversite tarafından akademik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek.

GTÜ öğretim elemanları ile üniversite bünyesindeki öğrenci toplulukları, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik mentorluk, rehberlik ve kulüp tabanlı ortak etkinlikler gerçekleştirecek.

Bu iş birliği sayesinde GTÜ, araştırma odaklı ihtisas üniversitesi kimliğiyle ürettiği nitelikli bilimsel birikimi ve teknolojik imkânları yerel eğitim kademelerine aktararak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.