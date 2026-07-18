Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde ilk mezunlarını verdi. 2021 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan fakülteden mezun olan genç diş hekimleri, Hipokrat Yemini ederek meslek yaşamlarına ilk adımlarını attı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile ilk mezunlarını uğurladı. 15 Temmuz Sağlık Yerleşkesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mezun olan genç diş hekimleri, Hipokrat Yemini ederek meslek yaşamlarına ilk adımlarını attı.

Törene; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, rektör yardımcıları, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Akcalı, akademik ve idari personel, mezun öğrenciler ile aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında fakülte birincisi Erdinç Uğur Karataş, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Akcalı ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında Diş Hekimliği Fakültesinin 2021 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığını hatırlatan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, fakültenin üniversitenin en genç akademik birimlerinden biri olduğunu belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesinin 300 binden fazla mezunu bulunduğunu ifade eden Rektör Yılmaz, bakanlıklardan kamu kurumlarına, özel sektörün farklı alanlarına kadar birçok önemli görevde DEÜ mezunlarının yer almasının üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Uzun ve özverili bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan mezunları tebrik eden Rektör Bayram Yılmaz, hekimlik mesleğine ilk adımlarını atan genç diş hekimlerine meslek yaşamlarında başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.