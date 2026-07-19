Expo3D İstanbul Fuar Koordinatörü Yıldırım Ünverdi, yapay zekâ ve dijital üretim teknolojilerinin iş dünyasını dönüştürdüğünü belirterek, üniversite tercihi yapacak gençlerin gelecek 10-20 yılın üretim teknolojilerine odaklanması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Eklemeli imalat ve 3D baskı teknolojileri yalnızca üretim süreçlerini değil, geleceğin mesleklerini de yeniden şekillendiriyor. Expo3D İstanbul Fuar Koordinatörü Yıldırım Ünverdi, dijital üretim çağında nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın hızla arttığını belirterek gençlere kariyer planlamalarında geleceğin teknolojilerini dikkate almaları çağrısında bulundu.

Ünverdi, dünyada üretim anlayışının yapay zekâ, otomasyon ve dijital üretim teknolojileriyle büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çekerek, 'Gelecekte yalnızca mühendislere değil; 3D tasarım, dijital üretim, ileri malzeme teknolojileri, tersine mühendislik, kalite yönetimi, medikal üretim ve sürdürülebilir üretim alanlarında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağına ihtiyaç artacak. Gençler sadece bugünün popüler mesleklerine değil, önümüzdeki 10-20 yılın üretim teknolojilerine odaklanmalı' dedi.

Eklemeli imalat teknolojilerinin mühendislikten sağlık sektörüne, savunma sanayiinden tasarıma kadar pek çok alanda yeni kariyer fırsatları sunduğunu vurgulayan Ünverdi, dijital üretim çağında rekabet avantajı elde etmek isteyen birey ve kurumların bu dönüşüme bugünden hazırlanmasının önem taşıdığını ifade etti.

3D TEKNOLOJİLERİNDE ÖNE ÇIKACAK MESLEKLER

Ünverdi'ye göre önümüzdeki dönemde öne çıkacak meslekler arasında; 3D Tasarım Uzmanı, 3D Yazıcı Operatörü, Eklemeli İmalat Mühendisi, Medikal 3D Baskı Uzmanı, Mimari Görselleştirme ve Maket Tasarımcısı, 3D Moda ve Takı Tasarımcısı, Eğitim Teknolojileri Uzmanı, 3D Baskı Danışmanı, Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilir Üretim Uzmanı ile 3D İçerik Üreticisi ve Eğitmeni yer alıyor.

EXPO3D İSTANBUL EYLÜL'DE KAPILARINI AÇIYOR

Türkiye'nin eklemeli imalat, tasarım ve ileri üretim teknolojilerine odaklanan ilk ve tek ihtisas fuarı EXPO3D İstanbul, 17-19 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

100'ün üzerinde katılımcı firma, 120'den fazla marka ve 10 bini aşkın profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirmesi beklenen organizasyonun yaklaşık 250 milyon dolarlık potansiyel ticaret hacmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Fuar kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenecek 5. Uluslararası 3D Baskı ve Eklemeli İmalat Konferansı da akademi ile sanayiyi aynı platformda buluşturarak sektördeki son teknolojik gelişmelerin ele alınmasına imkan sağlayacak.