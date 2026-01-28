Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Velivizyon platformu için hazırlanan 'Ailem' dizisinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Yeni sezon, 30 Ocak Cuma günü İstanbul'da düzenlenecek programla tanıtılacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın aile-okul iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan 'Ailem' dizisinin ikinci sezon çekimleri sona erdi.

Dizinin yeni sezonu, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla 30 Ocak Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek tanıtım programıyla kamuoyuna sunulacak.

Bakanlığın resmi internet sitesinde diziye ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Yusuf Tekin, yapımda emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Kökeninde bilgi, odağında beceri, hedefinde gelecek olan yeni nesiller için yola çıkan Ailem dizimizin ikinci sezonu başlıyor. Dizi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizin benimsediği değerleri sanatın gücüyle izleyiciyle buluşturuyor' ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERİN KATKISIYLA ŞEKİLLENEN SENARYO

İlk sezonda yayımlanan 27 bölümüyle veliler ve öğrencilerden yoğun ilgi gören dizi, ikinci sezonda farklı bir hikâye kurgusuyla izleyici karşısına çıkacak. Karadeniz'de, maviyle yeşilin iç içe geçtiği sakin bir sahil kasabasında geçen yeni sezonda ele alınacak konular, yaklaşık 1.500 öğretmenin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlendi.

Eğitimcilerin rehberliğinde hazırlanan senaryoda; okul-aile iş birliği, sorumluluk bilinci, toplumsal değerler, öğrenci ve veli kaynaklı sorunlar ile okul-toplum ilişkileri ön plana çıkıyor.

13 BÖLÜMLÜK YENİ SEZON

13 bölüm olarak planlanan ikinci sezonun sloganı yine 'Kökeninde bilgi, odağında beceri, hedefinde gelecek olan yeni nesiller için...' oldu. Dizi, mahalle yaşamı ekseninde eğitim ve toplumsal meseleleri ele almayı sürdürüyor.

Yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, proje koordinatörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın yürüttüğü dizinin müzikleri sanatçı Aytuğ Ülgen imzası taşıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

İlk sezonda Nevra Serezli, Zihni Göktay, Volkan Severcan ve Zuhal Yalçın gibi usta isimlerin yer aldığı yapımın ikinci sezon kadrosuna ise Mustafa Denizli, Gülben Ergen, Merve Sevi, Ahmet Yenilmez, Ayşen Sezerel, Nejat Bilecik ve birçok deneyimli oyuncu dâhil oldu.

'Ailem' dizisinin yeni sezonu, Velivizyon platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.