Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, KOSKİ Müracaat ve İletişim Merkezi (KOMİM) yazılımına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme ve eğitim programı gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - KOSKİ bünyesinde görev yapan tüm birimlerin sorumlu personellerinin katıldığı eğitimde, KOSKİ'nin kendi öz kaynakları ve kurum mühendisleri tarafından tamamen yerli olarak geliştirilen KOMİM yazılımının genel yapısı, modülleri ve kurum işleyişine sağladığı katkılar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Eğitim sürecinde; vatandaşlardan gelen altyapı taleplerinin sisteme alınması, ilgili birim ve personele yönlendirilmesi, süreçlerin aşama aşama izlenmesi ve iş takibinin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca dosya ve görsel ekleme, kısa sorgular üzerinden hızlı kontrol imkânı sunan fonksiyonlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Altyapı taleplerinin alınmasından planlama, projelendirme ve yapım aşamalarına kadar uzanan tüm süreçlerin tek bir platform üzerinden uçtan uca takip edilmesine imkân sağlayan KOMİM; güvenli giriş protokolleri ve yetkilendirme altyapısı ile kurum içi evrak akışı ve onay süreçlerini tamamen dijital ortama taşıyor. Bu yapı, birimler arası iş havalelerinin hızlı ve izlenebilir şekilde yapılmasına olanak tanıyarak iş süreçlerinde standartlaşma ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Merkezi arşivleme sistemi sayesinde tüm proje verileri ve belgeler tek bir dijital ortamda toplanırken, bilgi kaybının önüne geçilerek kurumsal hafıza korunuyor. Aynı zamanda kağıt kullanımının azaltılmasıyla çevre dostu bir yaklaşım destekleniyor.

YÖNETİCİLERE GÜÇLÜ RAPORLAMA VE İZLEME İMKÂNI

'Süreç Başlatma Formu' ile oluşturulan taleplerin ilgili birimlere atanması, altyapı proje yönetimini daha sade ve kontrol edilebilir hale getirirken; ihale, proje ve hakediş süreçlerinin sistem üzerinden izlenebilmesi teknik ve mali süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor.

Toplamda 50'nin üzerinde rapor seçeneği sunan KOMİM yazılımı, yöneticilere anlık ve kapsamlı izleme imkânı sağlayarak veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendiriyor. Sistem, operasyonel verileri anlamlı çıktılara dönüştürerek etkin planlama ve sürdürülebilir yönetimi destekliyor.