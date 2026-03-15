İBB Gençlik Ofisleri'nde 2026 yılının ilk dönem eğitimleri başladı. 15-29 yaş arası gençlere yönelik programlar; yabancı dil, sanat ve kişisel gelişim başlıklarında ücretsiz olarak sunuluyor. Eğitimlerin ilk dönemi 26 Nisan'a kadar devam edecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 15-29 yaş arası gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve kariyer yolculuklarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İBB Gençlik Ofisleri'nde 2026 yılının ilk dönem eğitimleri başladı.

2019 yılından bu yana haftanın 7 günü hizmet veren İBB Gençlik Ofisleri'nde 2026 yılının 1. dönem eğitimleri 26 Ocak'ta başladı. Yılda 3 dönem şeklinde planlanan eğitimlerin ilk dönemi 26 Nisan'a kadar devam edecek. Eğitim programları kapsamında gençlerin hem akademik hayatlarında hem de kariyerlerinde daha donanımlı bireyler olmaları hedefleniyor.

İSTANBUL'UN 9 NOKTASINDA ÜCRETSİZ EĞİTİM FIRSATI

Fatih, Bayrampaşa (Büyük İstanbul Otogarı), Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Hisarüstü, Ümraniye, Küçükçekmece, Sultangazi ve Bakırköy'de hizmet veren İBB Gençlik Ofisleri'nde gençler yabancı dil, kişisel gelişim ve sanat alanlarında ücretsiz eğitim alma imkanına sahip oluyor. Sunulan programlarla gençlerin kişisel, sanatsal ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yeni beceriler kazanmaları ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması amaçlanıyor.

KORECEDEN TİYATROYA KADAR

Gençlik Ofisleri'nde yabancı dil alanında İngilizce, Almanca, Korece ve İngilizce konuşma kulübü eğitimleri verilirken; sanat alanında ise konservatuvara hazırlık (tiyatro), tiyatro ve oyunculuk, oyun çıkartma atölyesi, piyano, gitar, bateri, hikâye anlatıcılığı ve hat sanatları gibi birçok farklı branşta eğitimler veriliyor. Bunun yanı sıra kişisel gelişim başlığı altında verilen ilk yardım eğitimleri ile gençlere afet ve acil durumlar konusunda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarılıyor.

İBB Gençlik Ofisleri'nde derslikler, kitap kafe, analog ve dijital oyun alanları, kütüphane, eğitim salonları, dinlenme alanları, ritim atölyesi, ders çalışma alanları, bilgisayar eğitim salonları, seminer ve sahne sanatları alanları ile sesli çalışma odaları bulunuyor. İlk dönem eğitimleri, 26 Nisan tarihinde sona erecek.